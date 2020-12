Bald wird es soweit sein – wir verpassen tagesschau.de im Web ein neues Aussehen. Wie wird´s aussehen? Heller, luftiger und optimiert für die mobile Nutzung. Denn immer mehr Userinnen und User greifen mit dem Smartphone auf tagesschau.de zu. Deswegen wollen wir zusätzlich zu unserer App auch die Version von tagesschau.de neu gestalten, die Sie mit dem Browser aufrufen können.

Wie das im Großen und Ganzen aussehen soll, können Sie ab sofort hier https://beta.tagesschau.de auf unserer Beta-Version anschauen.



Was verbirgt sich hinter einer Beta-Version? Wir verstehen darunter eine „fast fertig“-Version. Der Ursprung der Beta-Version liegt in der Software-Entwicklung. Beta-Versionen sind nicht „perfekt“ – sie beinhalten noch nicht den Umfang sowie alle Funktionen und Eigenschaften, die final geplant sind. Dennoch versprechen wir uns etwas davon, mit einer offenen Beta-Version der neuen tagesschau.de zu arbeiten. Wir hoffen auf diese Art Feedback einzusammeln, das agil in die weitere Arbeit unseres Relaunch-Teams in Entwicklung, Design und Redaktion einfließen kann.

In der Beta-Version ist vieles von dem zu sehen, was die neue tagesschau.de ausmachen soll – auch eine neue, knallige Auszeichnungsfarbe für Live-Inhalte. Manches zeigt die Beta-Version aber noch nicht. Zum Beispiel wird sich das bewährte Blau der tagesschau auch in der „neuen Welt“ wiederfinden. Es soll aber stärker zur Betonung einzelner Inhalte und weniger allgegenwärtig eingesetzt werden.

Was versprechen wir uns von der Neugestaltung?

An vorderster Stelle steht für uns, Ihnen eine möglichst gute Orientierung für die Nachrichten aus Deutschland und dem Rest der Welt zu geben.

Wir wollen vor allem hinsichtlich der steigenden mobilen Nutzung unserer Website die Übersichtlichkeit verbessern, während wir gleichzeitig den Zugang zu einordnenden Analysen, Hintergründen und Kommentaren aus unseren Ressorts Inland, Investigativ, Ausland und Wirtschaft erleichtern. Video- und Audio-Inhalte wollen wir zeitgemäßer präsentieren und die Inhalte unserer starken Partner in der ARD – beispielsweise den Landesrundfunkanstalten, dem ARD-Hauptstadtstudio und dem ARD-Korrespondentennetz – noch besser herausstellen.

Und noch eine große Veränderung steht an. Wir integrieren das Angebot von Boerse.ARD.de auf tagesschau.de, konkret im Ressort Wirtschaft. Künftig werden unsere Kolleginnen und Kollegen der Fachredaktion aus Frankfurt noch enger mit uns zusammenarbeiten und mit uns gemeinsam die Wirtschaftberichterstattung auf tagesschau.de ausbauen und voran treiben. Fans des Kursangebots bei Boerse.ARD.de müssen nicht bangen, auch bei tagesschau.de werden wir Sie weiter mit einem umfangreichen Kursangebot https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/ versorgen. Hier https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/ gibt es mehr Hintergründe: Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit Frankfurt!

Veränderungen sind kein Selbstzweck. Wir wollen sie, weil wir davon überzeugt sind, dass sie unser journalistisches Angebot verbessern. Die Gradmesser, ob wir dieses Ziel erfüllen, sind Sie – unser Publikum. Lassen Sie uns wissen, welche Stärken und Schwächen Sie an der Beta-Version erkennen und schreiben Sie an webmaster@tagesschau.de. Ein letzter Hinweis vorab: Noch „bauen“ unsere Redakteurinnen und Redakteure die Seite so, dass sie in der „alten“ Version optimal aussieht. An mancher Stelle ist das die Antwort auf Fragen, die sich beim Blick auf die neue Beta-Version stellen.

Wie geht´s nun weiter?

Zunächst mal sammeln wir Ihr Feedback, priorisieren es und setzen es um. Wenn alles so läuft, wie wir es uns vorstellen, wird dann Anfang 2021 aus der Beta-Version die neue Website tagesschau.de. Damit ist unser Relaunch aber nicht vorbei – wir werden in den nächsten Monaten noch weitere Bereiche „renovieren“, beispielsweise unser umfangreiches Wahlangebot.

Jetzt aber erstmal: Viel Spaß beim Entdecken der neuen Beta-Version!