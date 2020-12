Heute geht bei der tagesschau eine Ära zu Ende: Nach mehr als 35 Jahren verabschiedet sich Jan Hofer in den Ruhestand. Fast zwei Jahrzehnte war er Chefsprecher. Er war das Gesicht der tagesschau nach außen – und nach innen verliert die Redaktion einen ihrer herzlichsten Mitarbeiter. Wenn man so will, war er Außen- und Innenminister gleichzeitig.

Drei Monate ist es her, da teilte er seinen Sprecherinnen- und Sprecherkollegen mit, dass ab sofort etwas anderes für ihn Priorität hat. Er war dabei so geradeheraus wie er immer war, wenn er Nachrichten vortrug: Auf den Punkt. Zurückgenommen. Er machte um sich kein großes Ding. „Es wird jetzt Zeit, mich um meine Familie zu kümmern – und weniger um die täglichen Weltnachrichten.“ Hausarbeiten und Hausaufgaben statt Corona-Zahlen und Berliner Politik. Seitdem fällt mir noch stärker auf, was für ein großartiger Kollege er ist.

Er hätte jedes Recht, nicht mehr die Nachtschichten zu machen. Oder lange vor dem Sonnenaufgang in die Redaktionsräume zu kommen, um die Nachrichtenblöcke im ARD-Morgenmagazin zu lesen.

Keiner hätte es ihm übelgenommen, wenn er vor allem die TS20-Uhr-Dienste gemacht hätte. Aber so ist er nicht: Er hat viel mehr Dienste gemacht, als er musste, hat Lücken im Dienstplan gestopft, hat geholfen, den Übergang zu organisieren.

Bis zum kleinsten Detail hatte er auch in den vergangenen Tagen einen Blick auf die Dienste und seine Kolleginnen und Kollegen. Für die Marke tagesschau hat er sich nie geschont. „Die tagesschau ist meine DNA“. Treffender kann man es nicht ausdrücken.

Bei all der Seriosität, die er abends um 20 Uhr hatte, so unkompliziert war er, wenn es darum ging, neue Sachen auszuprobieren: Als wir uns entschieden haben, den Social-Media-Kanal TikTok zu bespielen, war klar: Den ersten Auftritt muss Jan Hofer machen. Er wurde dort zum #ehrenjan. Mehr Auszeichnung geht gar nicht: Er war für alle Generationen wie eine Klammer. Er hat dieses Land um das Lagerfeuer tagesschau zusammengehalten.

Chefsprecher bei der tagesschau zu sein, ist ein Ehrenamt. Es gibt keinen Cent mehr, es gibt ehrlicherweise nur mehr Stress. Dass er nach dieser langen Zeit jetzt ruhigere Stunden mit seiner Familie genießen kann, gönne ich ihm von Herzen.

Als wir vor einigen Monaten zusammensaßen, um über sein Ausscheiden zu reden, hat er mir viele Anekdoten von früher erzählt. Von den vielen Leuten, die er im Laufe seiner Karriere getroffen hat. Die Spleens, die Marotten, die amüsanten Geschichten aus der tagesschau-Redaktion. Vielleicht – habe ich damals gedacht – überlegt er sich ja, ein Buch darüber zu schreiben. Es wäre ein sehr amüsantes und unterhaltsames Buch, aber vermutlich hält ihn eine sehr angenehme Eigenschaft davon ab: Er ist diskret und hundertprozentig loyal.

Und allein schon deshalb werden wir Sie vermissen, lieber Jan Hofer!