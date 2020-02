An einem Tag wie gestern, der auch an routinierten Nachrichtenmacher*innen nicht spurlos vorbeigeht, muss man – so zynisch es klingen mag – nach einem Moment des Innehaltens anfangen zu arbeiten.

Konzentriert, schnell, hochprofessionell. So wie man das von der tagesschau auf allen Ausspielwegen erwartet.

Es gibt Sondersendungen im Fernsehen, Live-Blogs bei tagesschau.de und schnelle Zitate von Politiker*innen bis zu Expert*innen, die korrekt wiedergegeben werden müssen.

In diesen Phasen kommt es manchmal vor, dass die Zeit zum Diskutieren zu kurz ist.

Aufmerksame Leser*innen und Zuschauer*innen aber fällt das auf.

Gestern war so ein Tag. Es gab in der öffentlichen Debatte eine Verselbstständigung des Begriffs Fremdenfeindlichkeit. Es gab Politiker, die diesen Begriff sehr schnell verwendet haben und entsprechend zitiert werden müssen.

Wir bei der tagesschau haben dafür feste Regeln: „Fremdenfeindlich motiviert ist eine Tat, wenn sie gegen eine am Tatort fremde Person verübt wurde, beispielsweise einen Touristen oder kürzlich Zugezogenen. Dies können sowohl deutsche als auch ausländische Personen sein.“

Zum Teil war es und ist es so, dass fremdenfeindlich auch als vermeintliches Synonym für rassistisch verwendet wurde und wird. Dies geschieht beispielsweise dann, wenn der Begriff rassistisch als zu stark empfunden wird. Rassistische Taten sollten aber auch so benannt werden.

Die unglaubliche Tat von Hanau war rassistisch. Punkt. Da gibt es keine Zweifel.

An so einem Tag – gerade an so einem Tag wie gestern mit einer so schlimmen Tat – muss unsere Sprache korrekt sein und wir müssen klar sagen, was ist.