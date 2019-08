Heute war mein letzter Arbeitstag bei ARD-aktuell. Nach 16 Jahren verlasse ich die Redaktion, die ich das Glück und die Ehre hatte, 16 Jahre lang leiten zu dürfen. Ich hatte richtig Schiss vor diesem Tag. Denn es fällt mir emotional ganz, ganz schwer.

Vor allem möchte ich allen Menschen danken, mit denen ich in den zurückliegenden 16 Jahren zusammenarbeiten durfte. Sie alle haben mich hier aufgenommen, ertragen und getragen, mir Respekt und gelegentlich auch Zuwendung zuteil werden lassen. In all den Jahren habe ich erlebt, wie alle Mitarbeitenden aus Grafik, Maske, Mediengestaltung, Koordination, Redaktion, Regie, Sekretariat, Sprecherkollegium und Systemkoordination jeden Tag ihr Bestes gegeben haben – weil es die Tagesschau ist. Nirgendwo ist die Identifikation mit dem Produkt so hoch wie bei uns. Ich habe immer Stolz empfunden hier zu arbeiten. Aber auch eine gewisse Demut, für eine Marke tätig zu sein, der Millionen Menschen Tag für Tag vertrauen.

Ich bin mir bewusst, dass wir als öffentlich-rechtlicher Nachrichtenanbieter großartige Bedingungen haben. Niemand redet uns bei der Nachrichtenauswahl rein. Wir entscheiden frei nach journalistisch-handwerklichen und ethischen Standards was wir in unsere Berichterstattung aufnehmen. Zugleich haben wir dieses wirklich großartige Korrespondentennetz, das es uns erlaubt, beinahe zu jeder Zeit von fast jedem Ort der Erde Berichte aus erster Hand zu bekommen. Ohne die Korris da draußen wäre ARD-aktuell aufgeschmissen. Auch das ist mir heute wichtig.

In all den Jahren habe ich unter anderem hier im Blog versucht, unsere Arbeitsweise, unsere Entscheidungen und gelegentlich auch unsere Schwächen transparent zu machen. Denn ich finde, Sie haben ein Anrecht darauf. Zugleich hat mir das Tagesschau-Blog auch immer Spaß gemacht, der Austausch mit Ihnen – auch wenn wir uns manchmal gezofft haben. Nun wechsele ich zum SWR nach Stuttgart, gewissermaßen vom Vorstand von ARD-aktuell in den Aufsichtsrat. Bei allem Abschiedsschmerz gehe ich mit einem guten Gefühl. Die Tagesschau hat einen gesellschaftlich ganz wichtigen Auftrag und wird ihn bestimmt glänzend erfüllen. Die neue Chefredaktion mit Marcus Bornheim, Juliane Leopold und Helge Fuhst wird das Team in Kürze in unseren neuen Newsroom führen. Ich wünsche den drei alles erdenklich Gute, ich wünsche dem gesamten Team von ARD-aktuell Glück und Gesundheit, und Ihnen, liebe User, wünsche ich, dass Sie niemals von einem Angebot unter der Marke Tagesschau enttäuscht werden. Machen Sie es gut!

Ihr Kai Gniffke