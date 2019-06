Es gibt keinen tolleren Job im Journalismus, als Chef der Tagesschau zu sein. Das Nachrichten-Flagschiff ist die Informationsquelle Nummer 1 in Deutschland. Egal ob im linearen Fernsehen oder auf digitalen Kanälen. Die Tagesschau steht für Glaubwürdigkeit und Nachrichtenkompetenz. Getragen wird diese Glaubwürdigkeit durch ein herausragendes Team: Jeden Tag zerreißen sich hier bei ARD-Aktuell alle – egal in welcher Funktion – , um die besten Nachrichten für alle Ausspielwege zu erstellen. Hier wird gerungen, gestritten, diskutiert und auch gelacht. Es werden Formulierungen hin und her gewogen, Sätze verworfen und bessere geschrieben. Jede und jeder kämpft für das Produkt, das sie oder er verantwortet. Das ist der Geist der Tagesschau. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und immer wieder stellen wir uns die Frage: Was geht besser?

Wir wollen künftig noch crossmedialer arbeiten. Dafür zieht die Tagesschau in einen neuen Newsroom um, damit alle Gewerke , von der Redaktion bis zur Technik, gemeinsam und noch besser im Team arbeiten können. Neben den starken Marken im linearen Fernsehen sind wir auch im digitalen Bereich, bei tagesschau.de, in der Tagesschau-App und bei Social Media enorm erfolgreich. Das ist ein großer Verdienst von Kai Gniffke, der diesen Nachrichtentanker auf den richtigen Kurs gesteuert hat. Wir werden als neu zusammengestellte Chefredaktion diesen Weg konsequent weiter gehen. Wir wollen weiterhin die Nachrichtenmarke Nummer 1 sein: im linearen Fernsehen und natürlich auch auf non-linearen Ausspielwegen.

Dieser Tag hatte für mich aber auch noch eine betrübliche Seite: Zusammen mit Dagmar Berghoff, Jo Brauner und einigen Chefs vom Dienst haben wir an der Trauerfeier von Wilhelm Wieben teilgenommen, einem der besten Sprecher der Tagesschau. Mit seinem Gesicht und seiner Stimme bin ich aufgewachsen und mit ihm hat sich die Tagesschau als Nachrichtensendung Nr. 1 bei mir eingebrannt. Seine Familie und alle die ihn kannten haben heute in der Trauerrede betont: „ Er ist sich immer treu geblieben“. Eine wundervolle Beschreibung für einen herausragenden Menschen. Ich hoffe, es würde ihm gefallen, wenn wir uns diesen Satz ausleihen dürfen und bei allen Veränderungen Ihnen zusichern: Auch die Tagesschau wird sich immer treu bleiben!