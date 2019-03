Gestern sahen um 20.15 rund 10 Millionen Menschen, wie es unserem Chefsprecher Jan Hofer am Ende der Tagesschau schlecht wurde. Gerade war Jan hier und wirkte ziemlich fidel. Ich muss sagen, dass ich darüber sehr erleichtert bin, denn gestern Abend habe ich mir richtig große Sorgen um ihn gemacht. Und viele tausend Menschen in ganz Deutschland auch. Eine riesige Welle von Genesungswünschen zeigt, wie beliebt unser Chefsprecher ist. Und natürlich gab es ganz viele Fragen, die ich versuche, hier zu beantworten.

1. Wie geht es Jan Hofer?

Jan hat sich vor einigen Wochen zu Beginn seines Urlaubs eine Infektion zugezogen, die er offenbar verschleppt hat. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er in Behandlung, und die Werte haben sich positiv entwickelt – bis gestern. Wie er nach einem erneuten Check weiß, haben die Medikamente nicht so gewirkt wie erwartet, so dass sich die Entzündung wieder gemeldet hat. Auch wenn er sich in den vergangenen Tagen und auch zu Beginn der gestrigen Sendung fit gefühlt hat, ist während der Sendung sein Kreislauf abgesackt, so dass er die Tagesschau-Zuschauer nicht wie gewohnt verabschieden konnte. Die gute Nachricht: Heute geht es ihm wieder deutlich besser.

2. Wie hoch ist die Belastung als Tagesschau-Sprecher?

Eine Tagesschau-Ausgabe vor 10 Millionen Menschen zu präsentieren, ist ohne Zweifel eine Stress-Situation, selbst für einen Routinier wie Jan Hofer. In der Regel kommen die Sprecherinnen und Sprecher eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn in die Redaktion und lesen sich in die Texte ein, die die Redaktion schreibt. Dabei kommt es vor, dass Texte erst fertig werden, wenn der Präsentator schon im Studio steht. In Ausnahmefällen liest er Texte, die er vorher noch nicht sehen konnte (z.B. während der Brexit-Abstimmung im Unterhaus).

Die Sprecherinnen und Sprecher sind freie Mitarbeitende, die für eine Sendung ein festes Honorar bekommen. Zur Orientierung: Für die Hauptausgabe der Tagesschau bekommt ein Sprecher 259,89 Euro. Für kürzere Tagesschau-Ausgaben ist es deutlich weniger. Am Tag sind mehrere Einsätze möglich, zumal zwischen den einzelnen Ausgaben manchmal Stunden liegen und die Sprecher sogar nach Hause fahren können. Am vergangenen Wochenende beispielsweise hat Jan Hofer sieben Sendungen im Ersten gelesen. Dazwischen lagen Pausen von einer bis zweieinhalb Stunden, in denen die Sprecher regenerieren können und nicht redaktionell arbeiten müssen.

3. Wie ist das Krisenszenario in solchen Fällen?

Wenn kurz vor einer Sendung ein Sprecher ausfällt, springt je nach Tageszeit ein Moderator von tagesschau24, Tagesthemen oder Nachtmagazin ein. Passiert es während einer Sendung, werden die Texte von dem sogenannten „Off-Sprecher“ gelesen, der neben dem Studio in einer Sprecher-Kabine sitzt, um die Kurzfilme in der Tagesschau aus dem „Off“ zu lesen. Die Zuschauer sehen dann nur die Illustration und die Text-Zeile zur Meldung. Gegebenenfalls könnte aber auch während einer Sendung eine Ablösung ins Studio gehen (z.B. während ein Filmbeitrag läuft). Die Entscheidung darüber trifft die Chefin bzw. der Chef vom Dienst, die in der Regie sitzen und für die Sendung verantwortlich sind.

4. Warum blieb die Kamera so lang auf dem Sprecher stehen?

Zunächst gingen alle davon aus, dass Jan Hofer noch „ins Ziel“ kommt. Erst als die Schwierigkeiten so groß wurden, dass eine Verabschiedung keinen Sinn mehr machen würde, versuchte die Regie eine kürzere Abspann-Variante einzusetzen. Dies misslang, so dass weder der normale noch der kurze Abspann abfuhren und das Bild lange, zu lange stehen blieb.

5. Ist so etwas schon mal vorgekommen?

Glücklicherweise nicht. Allerdings gab es schon Fälle, in denen einer Sprecherin bzw. einem Sprecher während der Sendung schlecht wurde oder der Kreislauf absackte. Aber jeder versucht natürlich die Sendung bis zum Ende durchzustehen.

6. Wann tritt Jan Hofer wieder auf?

Jetzt kuriert er sich erstmal aus. Das muss man ihm nicht erst sagen. Er ist ein Vollprofi und hat selbst den absoluten Perfektionsanspruch – gewissermaßen das „Tagesschau-Gen“. Wenn er wieder fit ist, liest er wie gewohnt wieder die Tagesschau-Ausgaben im Ersten und moderiert im Nachrichtenkanal tagesschau24. Bis dahin werden die zu besetzenden Sendungen auf das Sprecher-Kollegium verteilt.

Für die vielen Genesungswünsche und Solidaritätsbekundungen bedanke ich mich im Namen von Jan Hofer und des gesamten Tagesschau-Teams ganz herzlich.