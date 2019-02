Heute bekam ich einen Brief von den Klassen 3 und 4 der Grundschule Bühlerzell-Geifertshofen. Darin beklagen die Schülerinnen und Schüler, dass die Tagesschau so viele schlechte Nachrichten verbreitet. „Manche von uns können deshalb nicht mehr gut schlafen“, heißt es in dem Brief. Für eine friedlichere Welt, sei es wichtig, auch über Gutes zu sprechen. „Helfen Sie uns, mit Vertrauen und Mut durch das Leben zu gehen“. Ich werde zwar häufig mit dem Wunsch nach „guten Nachrichten“ angesprochen, aber der Brief der Kinder hat mich heute doch besonders berührt. Deshalb hier der Brief und meine Antwort.

Liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bühlerzell-Geifertshofen,

vielen Dank für Euren Brief, der mir sehr zu denken gegeben hat. Mich sorgt sehr, dass einige von Euch wegen der Nachrichten schlecht schlafen können. In einem sind wir uns einig: Auch ich sehne mich nach einer friedlichen Welt und würde lieber über eine Welt ohne Kriege, Konflikte und Katastrophen berichten. Aber ich möchte versuchen, Euch zu erläutern, warum Nachrichten (also auch die Tagesschau) oft so negativ erscheinen.

Erstens hat das mit der Frage zu tun, worüber Nachrichten eigentlich berichten sollen. Wir glauben, dass Nachrichten über das Besondere berichten sollen, also über die Abweichung von der Normalität. Beispiel: Wir berichten nicht darüber, dass an einem Tag Tausende von Menschen sicher mit Flugzeug geflogen sind, sondern über den Flug, bei dem etwas schief gegangen ist. Aber wir tun dies nicht, weil wir Unglücke toll finden, sondern weil etwas passiert ist, was normalerweise nicht passiert und nicht passieren darf. Anderes Beispiel: Wir machen keine Nachricht, dass heute in Deutschland Frieden herrschte – einfach weil es Gott sei Dank in unserem Land der Normalfall ist, dass kein Krieg herrscht. Deshalb berichten wir dann, wenn es irgendwo keinen Frieden gibt, etwa in Syrien oder im Jemen. Auch diese Kriege gefallen hier niemandem, aber wir zeigen es, weil eben nicht der Normalzustand Frieden herrscht.

Zweitens gibt es noch einen anderen Grund, warum Dinge, die uns negativ erscheinen öfter in Nachrichten vorkommen, als Dinge, die wir positiv bewerten. Negative Dinge wie Anschläge, Katastrophen und Überfälle passieren oft von einem Moment zum anderen. Dann kommt so etwas in den Nachrichten vor. Dagegen vollziehen sich Dinge, die wir gut finden, oft langsam und über einen langen Zeitraum hinweg. Beispiel: Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat sich die Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren halbiert. Oder: Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat sich die Zahl der Menschen in absoluter Armut ebenfalls halbiert. Aber weil das so ein langwieriger Prozess ist, kommt das vielleicht nur einmal im Jahr in den Nachrichten vor. Aber viel öfter gibt es in dieser Zeit Anschläge und Katastrophen, die in den Nachrichten gezeigt werden. So entsteht der Eindruck einer schlechter werdenden Welt, obwohl das Gegenteil der Fall ist.

Und deshalb nun zu Eurem Vorschlag, jeden Tag eine „gute Nachricht“ zu zeigen. Hier stehen wir bei der Tagesschau vor dem nächsten Problem. Wir sind verpflichtet, Ereignisse abzubilden, aber nicht zu sagen, ob wir sie gut oder schlecht finden. Deshalb steht uns eine Bewertung gar nicht zu. Und vor allem: Wann ist eine Nachricht „gut“? Auch hier ein Beispiel: Wenn wir melden, dass der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg gewonnen hat, werden das alle Stuttgarter Fans als „gute“ Nachricht empfinden. Die Menschen in Augsburg sind da ganz anderer Meinung. Oder noch ein Beispiel: Wenn die Regierung beschließt, dass Arbeitslose mehr Geld bekommen, sagen die einen, dass das sehr gerecht ist und den Arbeitslosen hilft. Andere werden einwenden, dass man das Geld besser ausgeben sollte, um Arbeitsplätze zu schaffen, weil das den Arbeitslosen mehr hilft. Ist das nun also eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Ich hoffe, ich konnte Euch ein bisschen klarer machen, warum der Eindruck entsteht, dass Nachrichten immer negativ sind. Wenn man genau drauf achtet, gibt es jeden Tag durchaus auch Nachrichten, die positiv sind oder zumindest die Lösung für ein Problem aufzeigen. Glaubt mir, wir wollen nicht negativ sein. Was wir uns aber fest vornehmen ist, dass wir die langsamen Entwicklungen wie zum Beispiel die Bekämpfung des Hungers in der Welt nicht aus dem Blick verlieren. Das ist und bleibt viel wichtiger als ein Terroranschlag. Das müssen wir uns immer wieder klar machen und auch in der Tagesschau berücksichtigen. Dafür war Euer Brief noch einmal ganz wichtig. Tausend Dank dafür!

Herzliche Grüße

Euer Kai Gniffke

Chefredakteur ARD-aktuell