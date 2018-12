Etwa 130 Leute drängen sich gestern Abend im Saal im Köthener Schloss. Menschen, die einen Arbeitstag in den Knochen haben. Und doch nehmen sie sich die Zeit, um mit uns zu diskutieren. Denn die Tagesschau ist on Tour diesmal in der Kreisstadt in Sachsen-Anhalt. Ich fand den Abend großartig.

Es geht ohne große Vorrede gleich zur Sache. Auf die Frage, wie die Menschen die Berichterstattung über den Tod des jungen Kötheners im September empfunden haben, bricht es aus den Leuten heraus. Das Urteil über die Tagesschau ist differenziert, überwiegend positiv. Und dann kommen die Köthener untereinander ins Gespräch. Ich spüre, dass das Trauma dieses Sommers noch nicht verarbeitet ist. Doch die Tonlage in der Diskussion zeigt mir, dass in Köthen offenbar etwas anders gelaufen ist. Es geht kontrovers, aber respektvoll zu, man hört sich zu, lässt sich ausreden, so dass Jugendpfarrer Martin Olejnicki, der den Abend moderiert, kaum eingreifen muss.

Köthen hat nach der Attacke durch zwei afghanische Flüchtlinge und den Tod des jungen Kötheners sehr schnell Foren, Begegnungen und Veranstaltungen initiiert, bei denen die Bürgerinnen und Bürger über ihre Trauer, Wut und Angst sprechen konnten. Die Stadt hat auf diese Weise eine Instrumentalisierung des Vorfalls durch politische Gruppierungen gar nicht erst zugelassen. „Warum habt ihr darüber nicht stärker in der Tagesschau berichtet“ war eine immer wiederkehrende Frage. Erst dabei merke ich, dass diese Strategie etwas Besonderes war und tatsächlich noch etwas mehr Aufmerksamkeit von uns verdient gehabt hätte.

An diesem Abend wird immer wieder deutlich, dass die Menschen ganz großen Wert auf unabhängige Medien legen und deshalb an uns Öffentlich-Rechtliche besondere Erwartungen haben. Die Diskussion über Nachrichtenauswahl ist hilfreich für uns und zwingt uns immer wieder, die eigene Arbeit zu reflektieren. Ich bin froh, dass wir uns für Köthen entschieden haben. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister haben uns sehr unterstützt. Und wo ich jetzt wieder im Hamburger Büro sitze, denke ich – danke Köthen.