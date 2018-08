Heute ist endlich mal Ruhe. Kein Baulärm, kein Hämmern, Bohren oder Sägen, wo der Betonmischer kreiste, ist jetzt Stille. Seit Monaten bauen Handwerker an einem Anbau neben dem Haus, in dem seit 18 Jahren die Redaktion ARD-aktuell arbeitet. Und heute ist Richtfest.

Warum bauen wir eigentlich dieses Haus? Das alte ist noch gut und weiß Gott nicht marode. Und irgendwie entstehen in dieser Umgebung ja auch ganz ordentliche Angebote für TV, Online, Mobile und Social. Von Jahr zu Jahr kommen allerdings neue Plattformen hinzu, auf denen Menschen unsere Nachrichten nachfragen. Und seit Jahren versuchen wir, all die zusätzliche Arbeit irgendwie in unseren bestehenden Newsrooms abzuwickeln. Dabei pressen wir neue Strukturen in alte Räume. Aber irgendwann kamen wir an eine Grenze, bei der wir merkten, wir schaffen es nicht, immer schneller und immer mehr zu arbeiten – wir müssen anders arbeiten. Das neue Haus soll uns dabei helfen.

Wir werden im neuen Haus eine große zusammenhängende Fläche haben, bei der wir auch in Jahren noch flexibel reagieren können und keine Mauern einreißen müssen, wenn sich unsere Workflows ändern. Das war die große Chance dieses Neubaus: Wir konnten zuerst überlegen, wie wir künftig arbeiten wollen und dann haben Architekten dazu das passende Haus geplant. Diese Chance bekommt man wohl nur einmal im Berufsleben. Deshalb dürfen wir diese Gelegenheit nicht vergurken.

Alle Mitarbeitenden aus Redaktion und Produktion konnten in den vergangenen zwei Jahren ihre Ideen und ihren Sachverstand einbringen. Dabei war allen klar, dass es nicht reicht, alle Redakteurinnen und Redakteure in einen Raum zu pferchen und dann wird es wundersame Synergien geben. Auch wollen und werden wir keine Einheitsnachrichten für alle Plattformen anbieten, sondern die Besonderheiten des Ausspielwegs berücksichtigen. Aber viele Dinge werden Onliner, Fernsehleute und Socials gemeinsam tun: Planen, recherchieren, erklären, entscheiden. Das soll der Neubau ermöglichen.

Heute aber haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Da darf man auch ein Richtfest feiern, als Dankeschön für die Handwerker, die in der brütenden Hitze dieses Sommers den Rohbau errichtet haben. Und als kleine Anerkennung für die vielen Mitarbeitenden, die trotz einer erheblichen Lärmbelästigung jeden Tag Qualitätsjournalismus abgeliefert haben. Mein Dank und mein Respekt vor allem an die Onliner, die am stärksten betroffen waren. Und noch etwas bietet das Richtfest: Zum erstenmal dürfen alle Mitarbeitenden den Rohbau betreten und sich selbst ein Bild machen, wenn Planung auf Realität trifft.

Jetzt hoffe ich nur noch, dass unser kleiner Show-Act klappt: Die versammelte Richtfest-Gemeinde singt zur Einstimmung auf das neue Haus gemeinsam die Tagesschau-Fanfare: Ta-Ta, Tatatata!