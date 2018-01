Gestern haben wir in sozialen Medien einen Redeausschnitt von Donald Trump in Davos gepostet, in dem er von einer „hinterhältigen, gemeinen, bösen und falschen Presse“ spricht. Daraufhin gab es Buhrufe im Saal, die in dem Video deutlich zu hören sind. Und heute gibt es deshalb Manipulationsvorwürfe gegen die Tagesschau.

Der Grund für diese Diskussion ist die Tatsache, dass wir den Originalton aus dem Saal während der Buhrufe mit einem hohen Tonpegel haben offen stehen lassen, um zu belegen, dass es diese Reaktion tatsächlich gab. Da das Mikrofon naturgemäß am Rednerpult stand und nicht im Saal, war der Tonpegel bei den Sätzen Trumps niedriger, weil dem User sonst ehrlich gesagt die Ohren weggeflogen wären. Das haben wir in einem weiteren Post transparent erklärt. Manche User, darunter Bild-Chef Julian Reichelt, empfinden das als Manipulation, ja sogar als eine Grenzüberschreitung. Nach Auffassung der Kritiker ist es unzulässig, den Tonpegel zu verändern, und auf diese Weise „nachzuhelfen“. Das sehe ich anders.

Das Wichtigste vorweg: Wenn ein Korrespondent die Information vermittelt, dass der US-Präsident ausgebuht worden ist, dann muss er das belegen. Dazu diente dieser Ton. Es ist der Original-Ton aus dem Saal, nichts wurde dazu erfunden, nichts wurde unterdrückt oder manipuliert. Genauso wie eine Kamera immer nur den Ausschnitt einer Szene einfangen kann, ist dies auch bei einem Mikrofon der Fall. Und genauso wie man bei einem Bild oder einer Filmszene dann einen bestimmten Ausschnitt vergrößert, um ihn besser zu erkennen, kann und sollte man das auch mit dem Tonpegel so halten. So lässt sich dann dokumentieren, was genau bei einem Ereignis vor sich gegangen ist. Beispiel: Ein Politiker flüstert im Vorbeigehen an den Kameras einen Satz von großer Tragweite. Natürlich wird man hinterher

alles tun, um dieses Original-Zitat hörbar zu machen. Vergleichbar gehen übrigens auch Zeitungen vor, wenn sie Bildausschnitte vergrößern und eventuell noch mit einem roten Kreis markieren. Niemand käme hier auf die Idee, dies Manipulation zu nennen, sondern eher journalistische Präzision.

Ich finde es gut, dass wir solche Dinge offen diskutieren. Und die Tagesschau muss ihre Arbeitsweise immer wieder offenlegen und sich bei Fragen oder Kritik dem Diskurs stellen. Darauf haben unsere User Anspruch.