Die Nachrichtenwelt ist komplexer und schneller geworden. Jeden Tag rauschen Eil-Meldungen über das Smartphone, wird in Sozialen Netzwerken debattiert und Themen gesetzt.

Das sind viele lose Fäden, die am Ende eines Tages zusammengeführt, gewichtet und bewertet werden müssen. Das ist die Kernaufgabe der „tagesthemen“, die diese Aufgabe seit 40 Jahren machen: Den Blick am Ende eines Tages auf das Wichtigste des Tages zu richten. Klingt einfach, ist es aber nicht immer.

Die „tagesthemen“ erklären, analysieren und vertiefen. Das übergeordnete Ziel ist es, dass jeder Bürger sich eine Meinung bilden und somit an der Demokratie teilhaben kann.

Das erfordert Mut von der Redaktion. Die „tagesthemen“ müssen aussortieren und das bisweilen radikal. Zwischen vier bis sechs Beiträge schaffen es pro Tag in die Sendung. Häufig tut das Weglassen weh und es erfordert von der Redaktion mutig wie ein Chirurg den Schnitt in den Nachrichtentag zu setzen.

Das führt zu vielen Diskussionen und manchmal auch zu viel Kritik von außen. „Hätte man nicht dieses oder jenes auch machen können?“. Klar, hätte man auch. Natürlich gibt es immer wieder gute Gründe für andere Themen, gerne auch für sieben, acht oder neun Beiträge in einer Sendung. Aber nach 30 Minuten ist nun mal Schluss. Und wenn jedes Thema mit Tiefgang versehen werden soll, brauchen die Reporter Zeit. Vor dieser Herausforderung steht die Redaktion und die Korrespondenten an jedem Morgen von neuem.

Wo kann man Tiefe bieten? Was kann man erklären? Wo lohnt sich die Analyse? Diese Frage muss jeden Tag neu beantwortet werden.

Die „tagesthemen“ erlauben sich von Montag bis Donnerstag einen Kommentar zu senden. Über das Thema und die Autorin bzw. den Autoren wird in der Runde der Chefredakteure der ARD abgestimmt.

Dieser Kommentar wird danach in der Regel in den sozialen Netzwerken ebenfalls wieder kommentiert. Von „Endlich sagt`s mal einer“ bis hin zu „völlig am Thema vorbei“.

Hin und wieder gibt es Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen und unsäglich sind. Manchmal wird der Kommentar geteilt und damit weiterverbreitet. Manche verbreiten sich viral. So bekommt er Aufmerksamkeit, was gleichwohl das größte Lob für die Journalistin oder den Journalisten ist.

Obwohl der Kommentar extra an- und abmoderiert wird, ist es für viele Zuschauer schwierig an der Stelle zu trennen: Zwischen „berichten“ und „kommentieren“. Zumal der Kommentar nicht die Meinung der „tagesthemen“-Redaktion widergibt, sondern die des Journalisten, der ihn liest. Aber genau das macht ihn so einzigartig: Jemand, der etwas von der Sache versteht, gibt zugespitzt seine Meinung wieder.

Ob man diese Meinung teilt oder nicht, ist fast schon egal. Alle die sich damit auseinander setzen, sind danach um eine Meinung reicher. Das ist wichtig für einen gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich es anders sehe, muss ich diese Meinung aushalten können. Auch das ist Demokratie.

Durch dieses tägliche Durcheinander der Nachrichten führen die Moderatoren die Zuschauer. Sie ordnen den Tag. Egal ob Hanns-Joachim Friedrichs, Sabine Christiansen, Ulrich Wickert, Gabi Bauer, Anne Will oder heutzutage Caren Miosga und Ingo Zamperoni. Während früher nur Worte halfen, um die Welt zu sortieren, steht heute ein modernes Studio zur Verfügung. Vielleicht das tollste in Europa.

Die hintere Wand bietet Platz für Animationen, Graphiken und Fotos. All das nutzen die „Anchor“, um die ganze Stärke der „tagesthemen“ auszuspielen: vertiefen und damit Zusammenhänge aufzeigen. Am Ende wird eine Sendung wie eine Symphonie komponiert, die alle Sinne anspricht. Mit einem großen Ziel: nach jeder Sendung soll der Zuschauer ein Stück schlauer sein.