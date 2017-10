Heute war die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages. Dem Parlament gehören nun 7 Parteien in 6 Fraktionen an. Also einfach nur zwei Parteien mehr als vorher? Von wegen, die neue Zusammensetzung des Bundestages wird unsere Berichterstattung über Innenpolitik verändern.

Nehmen wir beispielsweise Bundestagsdebatten. Ja, wir werden auch weiterhin wichtige Debatten des frei gewählten Parlaments der Deutschen in der Tagesschau abbilden – macht ja sonst kaum noch einer. Aber wenn wir alle Parteien bzw. Fraktionen zu Wort kommen lassen wollen, werden die Reporterberichte schlichtweg länger. Da aber die Tagesschau bei einer Länge von 15 Minuten bleibt, werden andere Themen dann aus der Sendung fallen. Was wir sicher nicht schaffen werden (und wollen), sind O-Töne von allen Parteien zu jedem Thema in jeder Tagesschau. Also müssen wir stärker aussieben und auch mal eine Partei unerwähnt lassen. Und dabei müssen wir künftig darauf achten, dass wir alle Parteien wenigstens über einen längeren Zeitraum hinweg gesehen angemessen berücksichtigen. Ich ahne, da wird es muntere Diskussionen geben. Und wenn wir dann noch wie in den vergangenen Monaten politische Sachverhalte erst verständlich aufbereiten, bevor wir die Politiker auflaufen lassen, dann werden wir ganz schön ringen um die Frage, was passt noch in 15 Minuten Tagesschau.

Und dann gibt es da nun auch die AfD im Bundestag. Um es gleich ganz klar zu sagen: Die AfD ist in unserer Berichterstattung eine Partei wie jede andere auch. Wir berichten unvoreingenommen und unaufgeregt über alle politischen Strömungen, auch über Populismus. Die Frage, ob unsere Berichterstattung der AfD (oder irgendeiner anderen Partei) nutzt oder schadet, ist kein Nachrichtenkriterium und spielt für unsere Entscheidungen keine Rolle. Die Vorwürfe mancher (enttäuschter) Politiker am Wahlabend, die Öffentlich-Rechtlichen hätten die AfD erst groß gemacht, dürfen und werden uns in unserer journalistischen Beurteilung nicht beeinflussen.