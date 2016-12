In den vergangenen Tagen gab es eine intensive Diskussion über die Frage, ob die Tagesschau über die Festnahme eines Tatverdächtigen in Freiburg hätte berichten sollen. Wir hatten uns dagegen entschieden. Meine Begründung lässt sich vereinfacht auf zwei Fragen reduzieren: Sollen wir über jeden Mordfall in der Tagesschau berichten? Ist eher eine rhetorische Frage – natürlich nicht. Aber wenn wir das nicht tun, lautet die zweite Frage: Sollen wir also nur berichten, wenn der Tatverdächtige ein Flüchtling ist? Diese Fragen bekommen heute eine neue Aktualität, denn in Bochum wurde ein irakischer Asylbewerber verhaftet, der zwei Frauen vergewaltigt haben soll.

Wie Sie vielleicht gesehen haben, hat die Tagesschau heute über den Bochumer Fall berichtet. Nun wird man uns vorhalten, wir hätten binnen 72 Stunden unsere Standards verschoben. Das sehe ich anders. Nicht unsere Standards haben sich verändert, aber die Realität hat sich verändert. Seit gestern gibt es eine intensive gesellschaftliche und politische Debatte, an der sich die Kanzlerin, der Vizekanzler, zahlreiche Bürger und verschiedene Organisationen beteiligen. Das war auch der Grund, weshalb wir diese Debatte gestern als relevant eingeschätzt und in den Tagesthemen aufgegriffen haben. Und mit der Verhaftung von Bochum hat diese Diskussion neue Nahrung bekommen. Ich möchte Ihnen versichern, dass uns unsere Nachrichtenphilosophie, unsere Prinzipien und unsere Qualitätsstandards außerordentlich wichtig sind, und wir halten daran fest. Aber aus Qualitätsstandards dürfen nicht Sturheit oder Blindheit für Entwicklungen werden. Wenn sich die gesellschaftliche Realität um uns herum verändert, indem eine relevante Diskussion Fahrt aufnimmt, reagieren wir darauf. Wir reagieren darauf mit Recherche. Deshalb haben wir uns heute bemüht, den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Einordnung zu ermöglichen und den Anteil von Zuwanderern an der Kriminalität darzustellen. Wir haben Daten zu diesem Thema aufbereitet, haben aber zugleich beim Versuch, verlässliche Zahlen zu bekommen, gemerkt, dass eine umfassende Datenbasis fehlt. Hier muss die Recherche in den kommenden Tagen weitergehen.

Mir ist es wichtig, dass wir transparent bleiben und alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier erfahren können, warum wir uns am Samstag gegen Freiburg und heute für Bochum entschieden haben. Ganz herzlich möchte ich mich bei den vielen, vielen Nutzerinnen und Nutzern bedanken, die meinen Eintrag vom Sonntagabend kommentiert haben. Manches hat uns bestärkt, manches war ziemlich hart, aber alles zusammen hat uns einmal mehr nachdenklich gemacht. Vielleicht werden sich nicht alle von Ihnen zu einer Art “Tagesschau-Community” zählen, aber der engagierte Diskurs unter den Kommentatoren – so anstrengend er ist – macht die Sendung vielleicht immer noch ein bisschen besser.