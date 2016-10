Heute moderiert Thomas Roth zum letzten Mal die Tagesthemen! Zeit danke zu sagen für drei Jahre als unser Erster Moderator. Die Berufung zu den Tagesthemen ist bereits eine Auszeichnung. Er hat – wie unsere Erste Moderatorin Caren Miosga und alle Vorgänger – dem Magazin seinen Stempel aufgesetzt: Seine Erfahrungen aus drei Jahrzehnten Berichterstattung für ARD-aktuell haben den Moderationen besondere Tiefe verliehen. Er konnte aus dem Vollen schöpfen, aus seiner Zeit als Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und aus den vielen Jahren als Korrespondent der Studios Johannesburg, Moskau und New York. Wer das Leid, den Hunger, den Krieg gesehen hat, der trägt diese Bilder in sich. Der Zuschauer spürt dies.

Geprägt hat Thomas Roth auch der ungebrochene Optimismus von Nelson Mandela, den er kurz nach der Haftentlassung interviewen und begleiten durfte. “Es ist immer besser ein Optimist zu sein als ein Pessimist”, sagte Mandela damals zu Roth. Es ist dieser Satz, die positive Kraft dieses Mannes, die Roth auf seinem weiteren Berufsweg immer wieder Energie gaben, so erzählte er uns. Vielleicht schimmert Mandelas Optimismus auch in den Moderationen Roths durch. Denn selbst in schweren internationalen Krisen waren seine Texte bar jeder Verzagtheit. Er analysierte zwar in Redaktionssitzungen manche Entwicklung mit Skepsis oder großer Sorge. Aber nie schien er eine Situation als völlig ausweglos zu betrachten. Den Schimmer von Hoffnung blendete er nicht aus. Es mag sein, dass man eine solche Haltung selbst oder gerade auch dann entwickeln kann, wenn man – wie er – über beide Supermächte aus großer Nähe und über Jahre berichtet hat.

Thomas Roth hat zu den Nachrichten Distanz gehalten, er hat schlicht die Mechanik vieler Konflikte beschrieben und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Seine Texte schärfen den Blick, aber der Blick ist weiter nach vorne gerichtet, nicht nach unten. Thomas Roth nimmt den Zuschauer mit, ohne ihn zu verstören, ohne ihn allein zu lassen mit den Problemen dieser Welt. Seine ruhige, unaufgeregte Tonlage lässt zu, dass der Zuschauer sich einer Thematik ebenso analytisch nähert wie Roth. Nicht die Emotion gewinnt Überhand. Es ist ein distanzierter Überblick, den Thomas Roth seinen Zuschauern ermöglicht. Er hat seine eigene Emotionalität den Grundsätzen des Nachrichtenjournalismus untergeordnet. Thomas Roth überhöht nicht das Geschehen zugunsten der Aufmerksamkeit. Er spitzt nicht der Quote wegen zu. Er schichtet ab, verdeutlicht die Konturen, regt zum Nachdenken an.

Bewegt haben Thomas Roth als Journalist ganz besonders die Konfliktregionen der Welt. Er ist eigentlich Mister Tagesthemen und Mister Weltspiegel zugleich. Wir werden Thomas Roth und seinen Rat missen, gerade vor dem Hintergrund der sich wieder zuspitzenden Konflikte und der Instabilität Europas.

Thomas, wir wünschen Dir eine schöne Zeit. Es wird sicher kein Ruhestand sein. Komm gut durch die Welt!